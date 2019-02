Известная певица обошла Селену Гомес по популярности в сети

Ариана Гранде стала самой популярной в Instagram женщиной

Ариана Гранде Фото: instagram.com/arianagrande

Наконец-то кто-то сумел подвинуть Селену Гомес с "инстаграмного" пьедестала. Дело в том, что американский журнал Billboard назвал новую самую популярную женщину Instagram. Певица Селена Гомес уступила позиции своей коллеге Ариане Гранде, которая получила аж на 19 тысяч подписчиков больше!

Ариана Гранде Фото: Instagram

Количество подписчиков Селены Гомес составляет 146 267 801, а Арианы - 146 286 173 на момент публикации материала Billboard.

Впрочем, обе певицы уступают футбольной суперзвезде Криштиану Роналду, который в октябре получил титул самого популярного человека в Instagram со 155 млн подписчиков.

Напомним, певица Ариана Гранде побила рекорд, установленный легендарными The Beatles еще в 1964 году. Тогда три композиции группы заняли три первые строчки хит-парада Billboard, а сегодня это удалось сделать и 25-летней Ариане. Три ее популярных трека 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored" и Thank U, Next заняли три первых места в хит-параде Billboard.

Кроме этого, певица бойкотировала премию "Грэмми 2019".

Смотрите видео о том, как в Лос-Анджелесе отгремела премия "Грэмми 2019":

