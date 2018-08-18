Известная певица покончила с собой: первые подробности

Об этом сообщили коллеги исполнительницы в Facebook

Джилл Джанус умерла. Фото: instagram.com/jjhuntress

В США, штат Орегон, умерла участница известной хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус, ей было 44 года. Полиция рассматривается версия самоубийста, поскольку в последнее время артистка страдала психическим расстройством и имела суицидальные наклонности, пишет CBS.

Согласно источнику, о смерти вокалистки группы Huntress, которая была создана в Лос-Анджелесе в 2009 году, сообщили ее коллеги в четверг, 16 августа. Как именно это произошла, пока неизвестно. Музыканты упомянули, что исходя из своего опыта, Джанус не единожды публично призывала фанатов группы, испытывающих аналогичные проблемы со здоровьем, не игнорировать их и обращаться к специалистам.

В 2015 году у певицы был диагностирован рак. В июне того же года она перенесла операцию по удалению матки.

"Понимание того, что я больше никогда не увижу ее, это самая страшная эмоция, которую я когда-либо испытывал", – написал в Facebook член-основатель группы Блейк Мехл.

Напомним, недавно также ушел из жизни модель Zombie Boy умер в возрасте 32 лет.