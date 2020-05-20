"Я их очень люблю": известная певица призналась, что усыновила двух 18-летних парней

В 44 года Sia стала мамой

Популярная австралийская певица Sia, которая недавно сообщила о неизлечимой болезни, в возрасте 44 лет усыновила двух совершеннолетних парней.

Как сообщает The Insependent, Sia поделилась подробностями усыновления в телешоу. Певица призналась, что еще в 2019 году стала мамой. Детей в таком возрасте редко усыновляют, поэтому Sia подарила им шанс иметь семью. Теперь они все вместе живут в одном доме.

Певица SIA Фото: Getty Images

"В прошлом году я усыновила двоих парней. Им обоим было по 18 лет, а сейчас – 19. Они были уже слишком взрослыми для усыновления, поэтому почти не было шансов, что их заберет семья. Я их очень люблю", – поделилась Sia.

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Певица призналась, что карантин их угнетает, однако сыновья уделяют значительное внимание обучению и саморазвитию.

Известная певица Sia была замужем – в 2014 году ее мужем стал режиссер Эрик Андерс Ланг. Однако уже через 2 года супруги объявили о разводе. На данный момент Sia встречается с рэпером Diplo.

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка.

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