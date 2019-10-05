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Известная певица сообщила о неизлечимой болезни

Австралийка Sia страдает от неврологического заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Певица Sia рассказала о неизлечимой болезни
Певица Sia рассказала о неизлечимой болезни
Фото: instagram.com/siamusic/

Австралийская певица Sia страдает от редкого неизлечимого заболевания. О недуге исполнительница впервые рассказала своим поклонникам в социальной сети.

О самых странных болезнях в мире смотрите в коротком видео:

43-летняя Сиа Фейлер живет с хроническим синдромом Элерса-Данлоса. Эту наследственную болезнь также называют синдромом "гиперэластичночти кожи".

"Я страдают от хронической боли, неврологического заболевания Элерса-Данлоса. Я просто хотела сказать тем из вас, кто страдает от боли, физической или эмоциональной, я люблю вас, продолжайте двигаться. Жизнь трудна. Боль деморализует, но вы не одиноки", – написала исполнительница в Twitter.

Синдром Элерса-Данлоса – это болезнь, которая поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Дюди с этим недугом имеют слишком нежную и хрупкую кожу, а также синяки и шрамы. Раны и шрамы на такой коже могут не проходить длительное время.

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