Известная певица сообщила о неизлечимой болезни
Австралийка Sia страдает от неврологического заболевания
Австралийская певица Sia страдает от редкого неизлечимого заболевания. О недуге исполнительница впервые рассказала своим поклонникам в социальной сети.
О самых странных болезнях в мире смотрите в коротком видео:
43-летняя Сиа Фейлер живет с хроническим синдромом Элерса-Данлоса. Эту наследственную болезнь также называют синдромом "гиперэластичночти кожи".
"Я страдают от хронической боли, неврологического заболевания Элерса-Данлоса. Я просто хотела сказать тем из вас, кто страдает от боли, физической или эмоциональной, я люблю вас, продолжайте двигаться. Жизнь трудна. Боль деморализует, но вы не одиноки", – написала исполнительница в Twitter.
Синдром Элерса-Данлоса – это болезнь, которая поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды. Дюди с этим недугом имеют слишком нежную и хрупкую кожу, а также синяки и шрамы. Раны и шрамы на такой коже могут не проходить длительное время.
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