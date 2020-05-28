Известная российская актриса разводится спустя год после свадьбы

Евгения Лоза поблагодарила мужа за любовь

Вслед за певицей Полиной Гагариной известная актриса украинского происхождения Евгения Лоза сообщила о разводе с супругом – российским актером Антоном Батыревым. О расставании знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

35-летняя Евгения заявила, что громкого расставания журналистам не стоит ждать. Она благодарна экс-супругу за любовь и то время, которое они провели вместе.

"Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать – у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться", – написала актриса.

Актеры Евгения Лоза и Антон Батырев Фото: instagram.com/loza_jenya

Напомним, что Евгения и Антон поженились 14 июня 2019 года. Для Лозы этот брак был первым, а у Антона Батырева — второй. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале "На качелях судьбы". Пара долго скрывала свои отношения, так как Батырев был женат.

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