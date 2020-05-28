Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известная российская актриса разводится спустя год после свадьбы

Сегодня, 17:03

Евгения Лоза поблагодарила мужа за любовь

Вслед за певицей Полиной Гагариной известная актриса украинского происхождения Евгения Лоза сообщила о разводе с супругом – российским актером Антоном Батыревым. О расставании знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

35-летняя Евгения заявила, что громкого расставания журналистам не стоит ждать. Она благодарна экс-супругу за любовь и то время, которое они провели вместе.

"Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать – у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться", – написала актриса.

Актеры Евгения Лоза и Антон Батырев
Актеры Евгения Лоза и Антон Батырев
Фото: instagram.com/loza_jenya

Напомним, что Евгения и Антон поженились 14 июня 2019 года. Для Лозы этот брак был первым, а у Антона Батырева — второй. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале "На качелях судьбы". Пара долго скрывала свои отношения, так как Батырев был женат.

Подробно о звездных разводах смотрите в сюжете:

В последнее время знаменитостей накрыло цунами разводов. В нашем материале узнайте все подробности звездных расставаний.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам Владимир Остапчук официально развелся и удивил признанием "С кем мои дети": экс-жена Полиграфа ШарикоFF показала его с другой женщиной
шоу-бизнес актриса Евгения Лоза разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Сегодня, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Вчера, 21:24Fun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 16:37Афиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

Вчера, 14:50Fun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

Вчера, 05:56Fun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

26 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

26 маяFood

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

25 маяШоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Новости партнеров

Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
Еріка Герцег повідомила про те, що покидає
Еріка Герцег повідомила про те, що покидає "ВІА Гру"
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
"Відтепер так буде завжди": експерт про нові правила турпоїздок
4 знака Зодиака с самой мощной интуицией
4 знака Зодиака с самой мощной интуицией