Известная российская телеведущая о сложностях лечения от COVID-19: "Живот стал сине-зелено-черным"

Оксана Пушкина седьмой день проходит лечение

Известная российская телеведущая и депутат Оксана Пушкина заболела COVID-19 и на данный момент проходит лечение. 57-летней Пушкиной ежедневно делают по два укола в живот, и это оказалось самой неприятной процедурой.

На своей странице в Instagram Оксана рассказала подробности лечения. По ее словам, острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу.

"Седьмой день. Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным. Тромбоз, который считают еще одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших. У них происходило загущение крови, в сосудах образовывались тромбы. Это в свою очередь оказывало влияние на дыхательные функции организма и влияло на обоняние", — отметила Оксана Викторовна.

Телеведущая заразилась, когда доставляла больницам средства индивидуальной защиты. Изначально у нее не наблюдалось никаких симптомов коронавируса.

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