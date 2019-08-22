Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известная телеведущая рассказала, как проходит ее день

Анна Панова поделилась своим распорядком дня – от утреннего кофе до чтения "на ночь"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова, которая недавно отметила 5-летие в эфире, поделилась своим насыщенным распорядком дня в социальной сети Facebook. Таким образом телезвезда поддержала флешмоб к новому празднику – Дню Украинца, основанному новостями "Сегодня".

Узнайте в видео, почему Анна Панова променяла балетный зал на студию новостей:

Ведущая, известная своим активным образом жизни, подробно рассказала о своем утре, насыщенном рабочем дне и жизни после работы. Анна отметила, что ее день начинается с кофе с ломтиком сыра. Также за утро она успевает посмотреть информационные ленты в интернете и утренние выпуски новостей, позаниматься йогой для удачного начала дня, и выучить урок английского или французского по скайпу.

"Далее я отправляюсь на работу. Производство новостей "Сегодня" не останавливается ни на минуту. Вот за этим столом, который мы называем палубой, собираются редакторы, ведущие, журналисты, чтобы вместе решить, что попадет в выпуск. Приобщаюсь и я. Сразу после планирования выпуска – грим. Куда же без него? На укладку и макияж у нас уходит примерно 40 минут. Одежду для эфира я выбираю сама. Сегодня возьму, скажем, вот это платье, а переоденусь за 15 минут до эфира. Последние часы перед выпуском у нас настоящий цейтнот – моя задача написать новости, подводки к сюжетам и сформулировать вопросы гостю студии", – рассказала Анна Панова, назвав 30 секунд до эфира кульминацией своего рабочего дня.

Анна Панова
Анна Панова
Фото: Facebook

"А когда эфир завершен я еще успеваю на урок балета. К вечеру готовим ужин. Предпочтение отдаем здоровой пище. Перед сном читаю что-то интересное и полезное. Вот так прошел мой день, а завтра будут новые планы и свершения", – подытожила свой день ведущая новостей на телеканале "Украина".

Напоминаем, что 22 августа новости "Сегодня" вводят новый праздник – День Украинца, посвященный повседневной жизни тех, кто есть, или чувствует себя украинцем по всему миру. Каждый сможет приобщиться к этому празднику и рассказать в социальных сетях, как это – быть украинцем сегодня. В эфире новостей "Сегодня" ведущие Максим Сикора и Ольга Грицик расскажут необычные истории из жизни украинцев на разных континентах.

А совсем скоро, 24 августа, мы будем отмечать один из самых знаковых праздников в году. Где отметить, куда поехать, интересные факты и многое другое вы найдете в нашей спецтеме – День Независимости 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В День Украинца «Сегодня» рассказали о буднях своих ведущих и журналистов «Сегодня» вместе со всей страной отмечают День украинца В День Независимости телеканал «Украина» готовит праздничный эфир с множеством премьер
Анна Панова телеканал Украина День Украинца
Реклама

Новости партнеров

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

Вчера, 20:03Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:12Fun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

Вчера, 14:04Travel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаТехно

"Тесла" Илона Маска облетела Солнце

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Куриное филе с овощами на сковороде
Куриное филе с овощами на сковороде
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов
Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов
Суперфуд: полезные свойства семян льна
Суперфуд: полезные свойства семян льна