Известная телеведущая рассказала, как проходит ее день

Анна Панова поделилась своим распорядком дня – от утреннего кофе до чтения "на ночь"

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова, которая недавно отметила 5-летие в эфире, поделилась своим насыщенным распорядком дня в социальной сети Facebook. Таким образом телезвезда поддержала флешмоб к новому празднику – Дню Украинца, основанному новостями "Сегодня".

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Ведущая, известная своим активным образом жизни, подробно рассказала о своем утре, насыщенном рабочем дне и жизни после работы. Анна отметила, что ее день начинается с кофе с ломтиком сыра. Также за утро она успевает посмотреть информационные ленты в интернете и утренние выпуски новостей, позаниматься йогой для удачного начала дня, и выучить урок английского или французского по скайпу.

"Далее я отправляюсь на работу. Производство новостей "Сегодня" не останавливается ни на минуту. Вот за этим столом, который мы называем палубой, собираются редакторы, ведущие, журналисты, чтобы вместе решить, что попадет в выпуск. Приобщаюсь и я. Сразу после планирования выпуска – грим. Куда же без него? На укладку и макияж у нас уходит примерно 40 минут. Одежду для эфира я выбираю сама. Сегодня возьму, скажем, вот это платье, а переоденусь за 15 минут до эфира. Последние часы перед выпуском у нас настоящий цейтнот – моя задача написать новости, подводки к сюжетам и сформулировать вопросы гостю студии", – рассказала Анна Панова, назвав 30 секунд до эфира кульминацией своего рабочего дня.

Анна Панова Фото: Facebook

"А когда эфир завершен я еще успеваю на урок балета. К вечеру готовим ужин. Предпочтение отдаем здоровой пище. Перед сном читаю что-то интересное и полезное. Вот так прошел мой день, а завтра будут новые планы и свершения", – подытожила свой день ведущая новостей на телеканале "Украина".

Напоминаем, что 22 августа новости "Сегодня" вводят новый праздник – День Украинца, посвященный повседневной жизни тех, кто есть, или чувствует себя украинцем по всему миру. Каждый сможет приобщиться к этому празднику и рассказать в социальных сетях, как это – быть украинцем сегодня. В эфире новостей "Сегодня" ведущие Максим Сикора и Ольга Грицик расскажут необычные истории из жизни украинцев на разных континентах.

А совсем скоро, 24 августа, мы будем отмечать один из самых знаковых праздников в году. Где отметить, куда поехать, интересные факты и многое другое вы найдете в нашей спецтеме – День Независимости 2019.

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