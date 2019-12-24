Известная телеведущая вспомнила, как ее муж потерял паспорт в день свадьбы

Тала Калатай вышла замуж второй раз

Украинская телеведущая Тала Калатай в этом году вышла замуж во второй раз. Избранником Талы стал мужчина из Грузии – Лаша Шихашвили. В интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" телеведущая рассказала, как прошла их свадьба.

В апреле уже беременная Калатай во второй раз вышла замуж. Она – в зеленом сарафане, он – в белой футболке. Оба в кедах. Рядом – только родные.

"Был друг Лаши, моя подруга и дети, в первую очередь, конечно. Макар очень долго собирался. То не надену, то... Говорю – кто женится, я или ты? Здесь мы рыбу заворачиваем, здесь одеваемся, здесь бежим... И тут Лаша потерял паспорт.

Тала Калатай вышла замуж во второй раз Фото: instagram.com/talakalatay

Оказывается, педантичный мужчина спрятал документ под вазой, и поэтому едва не сорвал свадьбу, но, к счастью, паспорт нашли и молодоженов таки расписали.

А потом приехали домой, включили кино, вчетвером сели на диване, накинули пледы и смотрели фильм. И, мне кажется, это была самая крутая свадьба, которая только могла быть.

В будущем влюбленные планируют сыграть повторную свадьбу уже в Грузии. Там камерно погулять уже не получится!

О неудачных попытках Талы Калатай стать актрисой театра, разводе, отношениях нынешнего мужа с бывшим, рождении третьего ребенка и многом другом смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также рассказали о самых громких свадьбах знаменитостей, о которых говорили все.

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