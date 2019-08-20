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Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

Олеся Жураковская призналась, что бывший супруг поднимал на нее руку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03

Стало известно, что Олеся Жураковская была жертвой домашнего насилия. Об этом известная украинская актриса рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Еще в студенческие годы Жураковская была замужем за бизнесменом-мусульманином, который чрезмерно контролировал женщину и поднимал на нее руку. Тирана молодая женщина терпела в течение пяти лет, пока однажды просто не сбежала от мужа, забрав с собой только кошку.

Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

"Это было довольно страшно. Мне не стыдно об этом говорить, я взрослая, я переросла тот момент, когда стыдно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом", – признается Олеся Жураковская.

Почему известная актриса до сих пор одинока, а также о ее намерениях усыновить ребенка – смотрите уже этой осенью в популярной рубрике "Зіркового шляху" "Кава з перцем"!

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