Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

Олеся Жураковская призналась, что бывший супруг поднимал на нее руку

Стало известно, что Олеся Жураковская была жертвой домашнего насилия. Об этом известная украинская актриса рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Еще в студенческие годы Жураковская была замужем за бизнесменом-мусульманином, который чрезмерно контролировал женщину и поднимал на нее руку. Тирана молодая женщина терпела в течение пяти лет, пока однажды просто не сбежала от мужа, забрав с собой только кошку.

Олеся Жураковская Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

"Это было довольно страшно. Мне не стыдно об этом говорить, я взрослая, я переросла тот момент, когда стыдно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом", – признается Олеся Жураковская.

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