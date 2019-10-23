Известная украинская актриса едва не утонула во время съемок

33-летняя Алена Лавренюк рассказала об опасных съемках

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

В сети появились кадры со съемок нового украино-польского проекта "Кофе с кардамоном", во время съемок которого актриса Алена Лавренюк едва не утонула.

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Недавно во Львове состоялись съемки исторической драмы по национальному бестселлеру Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Главные роли в проекте исполняют украинская актриса Алена Лавренюк и польский секс-символ Павел Делонг.

Однако во время съемок одной из самых сложных сцен тизера Алена чуть не пострадала. Для кадра ее опустили на глубину четырех метров, а к ногам привязали специальные гири, чтобы актриса не поднялась наверх раньше времени.

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"Это были самые сложные съемки в моей жизни! На самом деле прочувствовала на себе, как работает человеческий инстинкт самосохранения: я никогда не занималась дайвингом и задерживать воздух даже на короткое время для меня очень непросто. Но когда в легких он просто заканчивается, а твои ноги привязаны к гирям внизу бассейна – наступает паника, мозг забывает, что это съемка, и делает все, чтобы спастись. После семи таких дублей я была такой бледной, что вся съемочная группа испугалась. Однако такие трудности стоили результата, и совсем скоро вы увидите их в нашем тизере", – рассказывает Алена.

Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба Съемки нового кинопроекта с Аленой Лавренюк Фото: пресс-служба 1/7

"Съемки длились семь часов! Самым сложным было синхронизировать всех вместе: четырех водолазов, актрису, всю съемочную группу за плей-беком. Под воду погружалась целая "подводная лодка" в виде бокса, камеры и анаморфотных объективов. Поэтому на кадр у нас было три секунды: сначала от актрисы должны были отплыть водолазы, затем успокоиться вода, три секунды кадра, а дальше актриса должна успеть выплыть на четыре метра вверх", – рассказал режиссер тизера Стас Капралов.

"Кофе с кардамоном" – это историческая драма о запретной любви, которая показывает события XIX в. во Львове. Польский шляхтич Адам (Павел Делонг) влюбляется в молодую украинскую сироту Анну (Алена Лавренюк). Этот проект является копродукцией Украины и Польши, а его тизер снят при поддержке Украинского культурного фонда, и будет представлен публике в начале ноября нынешнего года.

Ранее мы также писали, что актриса Алена Лавренюк сделала откровенное признание.

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