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Известная украинская группа сменила вокалиста

Сегодня, 19:00

Солистом группы Сloudless стал участник шоу "Голос країни-8"

После четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав. Голосом для Сloudless стал известный по участию в вокальном шоу "Голос Страны 8" Василий Демчук, а ударником – Александр Ковачев.

Василий Демчук
Василий Демчук
Фото: пресс-служба

Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в Нацотборе на "Евровидение-2020", покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией.

Сloudless. Старый состав
Сloudless. Старый состав
Фото: instagram.com/cloudless_music

Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне шоу "Холостяк".

Александр Ковачев
Александр Ковачев
Фото: пресс-служба

"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатный голос, джентльмен-хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", – говорит Антон Панфилов, бас-гитарист группы.

Смотрите видео о съемках клипа группы "MOZGI":

Напомним, группа "Время и Стекло" назвали дату своего последнего концерта. Ранее группа "Антитела" выпустила свой первый винил.

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