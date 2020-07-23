Известная украинская группа сменила вокалиста
Солистом группы Сloudless стал участник шоу "Голос країни-8"
После четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав. Голосом для Сloudless стал известный по участию в вокальном шоу "Голос Страны 8" Василий Демчук, а ударником – Александр Ковачев.
Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в Нацотборе на "Евровидение-2020", покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией.
Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне шоу "Холостяк".
"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатный голос, джентльмен-хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", – говорит Антон Панфилов, бас-гитарист группы.
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