Известная украинская певица намекнула на беременность

Наталка Карпа рассказала об отношениях с мужем

Наталка Карпа Фото: facebook.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа, которая ранее рассказала о невольном "стриптизе" перед мужской аудиторией, стала звездной соведущей Григория Германа в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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Певица рассказала, как муж подобрал ключик к ее сердцу и заинтриговала интересными новостями. Также певица рассказала, как ее муж Евгений Терехов решился сделать предложение и какие методы использовал для того, чтобы покорить ее сердце.

"Первого января мы решили, что начнем пробовать строить отношения, а уже 14 февраля – в День влюбленных он стал на колено, взял огромный букет роз, кольцо и сказал: "Ты именно та женщина, без которой я не смогу жить дальше, выходи за меня замуж", – поделилась Наталка.

Наталка Карпа Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оказалось, мужчина заранее продумал все нюансы и знал, как подойти к звезде.

"Он, подошел к этому вопросу, как очень хороший психолог, потому что точно знал, где я не смогу сказать "нет" – это сцена, потому что я артист. И он решил это сделать во время огромного концерта – 5000 зрителей в зале, и все просто сразу начали аплодировать, кричать: "Горько!". И попробуй здесь сказать "Нет"! Поэтому по сей день мы шутим, что он меня припер к стенке", – рассказала певица.

А вот на вопрос Григория Германа о пополнение в семье артистка отреагировала очень интересно.

Наталка Карпа и Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: "Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?". Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину", – признается Наталка Карпа в эфире телеканала "Украина".

Правда это или нет, но Григорий Герман, как отец двоих детей, предложил Наталке свою помощь по подбору рациона и советам роддома.

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