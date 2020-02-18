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Украинская певица Христина Соловий открыла бал в Вене: подробности

Певица спела свой хит и станцевала на балу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Христина Соловий
Христина Соловий
Фото: пресс-служба

Известная украинская певица Христина Соловий, которая недавно представила новый клип, стала звездой Украинского бала в Вене. Артистка открыла светское мероприятие и исполнила чувственные песни из своего репертуара.

Узнайте пикантные подробности жизни о Христины Соловий:

Так, для этого светского события Христина Соловий подобрала особые песни. В частности, открывать вечер артистка решила романтичным треком "Тримай", который называют одой влюбленным. Исполняла артистка композицию в сопровождении венского оркестра.

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Для особого выхода молодая певица выбрала элегантное платье с эффектным декором. Наряды Христина Соловий подобрала из коллекции украинского дизайнера Дарьи Донец. На балу также присутствовал и певец Олег Скрипка, который не только спел дуэтную песню "Зима", но и охотно станцевал с певицей.

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Напомним, ранее Христина Соловий представила новый клип на авторскую песню Fortepiano, ставшую вторым синглом будущего альбома. Христина Соловий показала личную историю в драматическом видео.

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