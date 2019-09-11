Известная ведущая рассказала, на кого похож сын Меган Маркл

Ведущей Эллен Дедженерес удалось подержать на руках малыша Меган Маркл

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри постепенно знакомят звездных друзей со своим малышом Арчи. Одна из первых наследника королевского престола увидела известная ведущая Эллен Дедженерес. Более того, знаменитость даже подержала первенца экс-супруги на руках, поэтому ей удалось разглядеть Арчи вблизи.

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Во время нового выпуска "Шоу Эллен Дедженерес" телеведущая призналась, что с удовольствием приняла приглашение от Меган Маркл и принца Гарри посетить их роскошное поместье в Виндзоре. Ко всему, знаменитость отметила, что Арчи очень похож на своего папу – принца Гарри.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я прилетела в Лондон и провела целый день с Гарри и Меган. Но самое главное – я держала на руках малыша Арчи. Я знала, как это делается. Он весит около 7 килограммов. Вы хотите увидеть его фотографию? У меня ее нет, но я нарисовала вам его, и он похож на Гарри, и на его голове больше волос, чем у меня", – рассказала Эллен Дедженерес.

Скриншот из YouTube

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим недовольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

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