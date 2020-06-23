Известная звезда Голливуда отреагировала на суицид экс-возлюбленного: "Это ужасный конец"

Элизабет Херли в память об отце своего сына опубликовала архивные снимки

22 июня в Лос-Анджелесе 55-летний магнат и продюсер Стив Бинг совершил самоубийство. Экс-возлюбленный голливудской актрисы Элизабет Херли выбросился с 27-го этажа жилого дома, в котором проживал. Что подтолкнуло магната совершить такой поступок, пока неизвестно. Близкие говорят, что у него возникла депрессия во время карантина из-за нехватки общения с людьми.

Бывшая возлюбленная и мать его 18-летнего сына Элизабет Херли уже отреагировала на самоубийство Стива. К тому же, актриса в память о продюсере опубликовала их архивные снимки. Элизабет поблагодарила всех за слова сочувствия, и призналась, что в последнее время они с погибшим очень сблизились.

Стив Бинг и Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1 Стив Бинг и Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1 Стив Бинг и Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1 Стив Бинг и Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1 Стив Бинг и Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1 1/5

"Я глубоко опечалена тем, что моего бывшего мужчины Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Наше совместное время было очень счастливым, и я публикую эти фотографии, несмотря на то, что мы пережили некоторые трудные времена. Ведь сейчас важны прекрасные воспоминания о милом, добром человеке. В прошлом году мы снова сблизились. В последний раз мы говорили о 18-летии нашего сына. Это разрушительные новости, и я благодарю всех за их слова поддержки", – написала голливудская актриса под опубликованными фото.

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Стив Бинг начал карьеру в Голливуде после того, как в 18 лет бросил Стэнфордский университет. В том же возрасте он стал обладателем огромного состояния от деда в размере 600 миллионов долларов. Его семья входила в ТОП-400 самых богатых американцев по версии Forbes. Одно из его последних крупных вложений в размере 100 миллионов долларов – в фильм "Полярный экспресс".

Напомним, что недавно бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством.

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