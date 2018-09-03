Известное шоу с Азией Ардженто сняли с эфира из-за секс-скандала

Американский канал CNN отказался транслировать такие выпуски шоу, как "Рим" (8-й сезон), "Южная Италия: Каблук сапога" (10-й сезон) и "Гонконг" (11-й сезон)

Азия Ардженто. Фото: Getty

Выпуски известного шоу "Неизведанное" (Unknown) с актрисой Азией Ардженто, которая недавно попала в секс-скандал, сняли с эфира телеканала CNN. Ее обвиняют в растлении несовершеннолетнего. Об этом сообщают на The New York Post.

Отмечается, что американский канал CNN отказался транслировать такие выпуски шоу, как "Рим" (8-й сезон), "Южная Италия: Каблук сапога" (10-й сезон) и "Гонконг" (11-й сезон), в которых приняла участие скандальная актриса.

Представители компании CNN отметили, что такие изменения в программе связаны с секс-скандалом, который возник вокруг Азии Ардженто.

Напомним, актрису Азию Ардженто, состоявшую в отношениях с шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, который совершил суицид, заподозрили в измене, которая и могла стать причиной самоубийства.