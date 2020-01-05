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Известного артиста, который выступал в Крыму, президент Зеленский пустил в Киев

Шведский певец появился в новогоднем "Вечернем квартале"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Dr. Alban
Dr. Alban
Фото: Instagram

Шведский певец Dr. Alban, исполнитель хита It's My Life, которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за концерта в аннексированном Крыму, выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал" в Киеве. По его словам, этому поспособствовал президент Владимир Зеленский.

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О том, что Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства президента Зеленского, сам артист написал в социальной сети Instagram. Он также опубликовал несколько снимков с главой государства.

INSTAGRAM

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе ", – рассказал подписчикам Dr. Alban.

О выступлении шведского певца в новогоднем выпуске "Вечернего квартала" сообщается на странице "Квартал 95" в Facebook. Без хита It's My Life "не обходилась ни одна вечеринка", говорится в анонсе.

Фото: facebook.com/kvartal95/

Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске, за что артисту заплатили впечатляющий гонорар.

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