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Известного голливудского актера приняли за вора

Соседка актера подумала, что к нему в дом вломились воры и приняла его самого за грабителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Винг Реймс. Фото: Getty
Винг Реймс. Фото: Getty

Американского актера, лауреата премии "Золотой глобус", известного по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво" Винга Реймса приняли за преступника. Об этом инциденте с полицией актер сам рассказал ABC News.

По словам Реймса, однажды днем к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел стоящих на пороге полицейских с направленным на него оружием. Как оказалось, соседка позвонила в полицию, подумав, что в жилище актера вломились воры, в частности, один "крупный чернокожий мужчина".

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Конфликт разрешился сам собой: один из офицеров узнал актера. Однако не благодаря его ролям. Дело в том, что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины ранее неоднократно пересекались там, забирая детей после тренировок.

В итоге инцидента правоохранители отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.

Напомним, в новой картине "Миссия невыполнима" Ханту, его команде и примкнувшим к ним недавно союзникам предстоит работать наперегонки со временем, поскольку их новая миссия пойдет не по плану. В фильме также снялись Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл и Саймон Пегг. Режиссер — Кристофер МакКуорри.

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Источник: "Сегодня"
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