Известного российского актера, посетившего Крым в 2019 году, выдворили из Украины

Актер пытался обмануть пограничников

Российскому актеру, который в 2019 году посещал аннексированный Крым, запретили въезд в Украину на три года, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Соответствующее видео с разъяснением появилось на официальном YouTube-канале Госпогранслужбы.

В сообщении говорится, что актер, ранее снимавшийся в фильме "Балканский рубеж", пытался попасть на территорию Украины, но был задержан в Борисполе пограничниками. Речь идет, предположительно, об Антоне Пампушном.

"Россиянин сегодня прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников. Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", – сообщает Госпогранслужба.

В сообщение отмечается, что съемки вышеупомянутого фильма "Балканский рубеж" проходили в том числе и на временно оккупированном полуострове Крым. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ.

В Украину, по словам мужчины, он прибыл для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники проставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну.

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Ранее мы сообщали, что известному российскому продюсеру и певцу Максиму Фадееву запретили въезд в Украину на три года. Кроме этого, в СБУ объяснили, почему исключили актрису Екатерину Варнаву из "черного списка".

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