Известного украинского комика обокрали: видео

Дяде Жоре разбили окно в автомобиле

Дядя Жора Фото: instagram.com/dyadya_jora

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) стал жертвой ограбления. Как сам артист рассказал у себя на странице в Instagram, ему разбили в автомобиле заднее стекло и украли спортивную сумку.

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По словам Дяди Жоры, этот неприятный инцидент научил его больше не оставлять личные вещи в салоне. Он также добавил, что автомобиль был припаркован возле дома на столичных Позняках.

"Утро началось не слишком весело. Злые люди разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную, поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB – то это возможно он .. оно! Вывод для всех – не оставляйте сумки в машине и оставляйте машину на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!" – написал он под опубликованным видео.

22 Май 2019 в 10:37 PDT INSTAGRAM (@dyadya_jora)

Напомним, недавно украинская певица MARUV два раза за месяц стала жертвой ограбления в столичном аэропорту. MARUV летела из Киева в Дубай бизнес-классом, однако и это не уберегло ее багаж.

По прилету MARUV обнаружила, что замки на ее чемоданах взломаны, а внутри нет многих личных вещей. Артистка публично обратилась к МАУ, используя нецензурную лексику.

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