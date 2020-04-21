Известному актеру ампутировали ногу из-за осложнений COVID-19

У Ника Кордеро возникли проблемы со свертываемостью крови

Известному канадскому актеру Нику Кордеро пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, вызванных опасным недугом – коронавирусом. На протяжении двух недель знаменитость боролся с COVID-19, однако его состояние ухудшилось.

Напомним, недавно американская певица Pink сообщила поклонникам, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном Джеймсон.

Как рассказала супруга актера Аманда Кутс, у Ника возникли проблемы со свертываемостью крови в правой ноге. Ему назначили принимать разжижители. Но состояние после этого только ухудшилось и у мужчины началось внутреннее кровотечение в кишечнике. 18 апреля ему ампутировали правую ногу.

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По информации CNN, Кордеро очутился в больнице Лос-Анджелеса в конце марта с пневмонией. Тест показал, что у актера COVID-19. Сейчас жизнь артиста поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

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