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Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

Сегодня, 08:06

Ассия Ахат поделилась подробностями своего состояния здоровья

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, которая ранее рассказала о воспитании своих детей, неожиданно попала в больницу Киева. На своей странице в Instagram 54-летняя знаменитость сообщила, что ей вырезали аппендицит и опубликовала фотографии из больницы.

"Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего!" — подписала Ассия снимок, сделанный на больничной койке.

Певица Ассия Ахат в больнице
Певица Ассия Ахат в больнице
Фото: instagram.com/ahhattassia

Скрипачка добавила, что сейчас чувствует себя хорошо, а операция прошла в частной столичной клинике: "Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло, все сложилось — я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка".

Семья Бабкиных провела ночь в больнице. Детали в видео:

Ранее Ассия Ахат рассказала об успехе за границей, семье и творчестве.

Напомним, что Ассия Ахат, презентовав инструментальный альбом All-in, над которым работал продюсер Селин Дион и Тины Тернер, записала свою версию украинских хитов.

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