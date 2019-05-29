Известную американскую ведущую домогался отчим

Эллен Дедженерес шокировала признанием

Эллен Дедженерес Фото: Getty Images

Популярная американская ведущая и актриса Эллен Дедженерес шокировала признанием касательно сексуального насилия со стороны отчима, которому она подвергалась в детстве.

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Как сообщает издание The Daily Mail, Эллен рассказала о своем непростом детстве в эфире одного из американских телешоу. 61-летняя знаменитость рассказала, что ее отчим неоднократно домогался ее.

Когда Эллен Дедженерес было 16 лет, ее родители развелись и мама во второй раз вышла замуж за мужчину по имени Рой Груссендорф. Именно болезнь мамы – рак молочной железы – стал поводом для домогательств.

"Он сам мне сказал, что нащупал комок в ее груди, поэтому должен проверить мою. Убедил меня в том, что вынужден потрогать мою грудь, а потом пытался сделать это снова и снова", - вспоминает Эллен.

Это продолжалось долго и однажды ей пришлось сбежать из дома через окно. Маме будущая телезвезда тогда ничего не рассказала, ведь не хотела разрушать отношения в семье.

Напомним, что недавно звезда Playboy обвинила жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса в домогательствах. Зои Грегори утверждает, что переписывалась с ним в WhatsApp, куда Родригес присылал ей фото своих гениталий и буквально "умолял об интиме втроем".

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