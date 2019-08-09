Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известную модель-трансгендера нашли повешенной

Мириам Ривера умерла при загадочных обстоятельствах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Мириам Ривера
Мириам Ривера
Фото: Facebook

Мексиканская звезда реалити-шоу Мириам Ривера, которую считают первой модель-трансгендером реалити-шоу, нашли мертвой у себя дома в Мексике. 

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

По информации западного издания Daily Mail, 38-летнюю Мириам обнаружили повешенной. Ее супруг Даниэль Куэрво уверен, что модель убили и попытались подстроить все, как самоубийство.

Ко всему он предполагает, что супруга вызвала недовольство со стороны влиятельных людей Мексики, которые хотели, чтобы она стала проституткой. Ко всему, Ривера открыто выступала против торговли людьми. В день смерти Даниэль разговаривал с моделью по телефону и она жаловалась на самочувствие – она рвала кровью. Мужчина сказал, чтобы она поехала в больницу. После этого разговора Мириам не стало. 

Мириам Ривера
Мириам Ривера
Фото: Facebook

Также сообщается, что женщину кремировали, так и не сделав вскрытия. Куэрво пытался организовать похороны, но ему позвонили и пригрозили: "Не вздумай возвращаться в Мексику, или мы убьем и тебя тоже". Отметим, что мужчина проживает пока отдельно от семьи в Нью-Йорке. Ему так и не удалось вернуться в Мексику и попрощаться с женой. 

Напомним, ранее сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новое лицо Victoria's Secret: как выглядела модель-трансгендер до смены пола После шести лет страданий умерла "Мисс Европа 2014" Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа
смерть шоу-бизнес модель трансгендер
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак закрутил новый роман и показал девушку на фото

Сегодня, 06:45Events

Пантелеймона Целителя 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 9 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:01Шоу-бизнес

62-летний Павло Зибров женится в третий раз: подробности

Вчера, 18:00Wellness

Как определить мастопатию на ощупь: инструкция по самообследованию

Вчера, 16:57Fun

8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:39Fun

День кошек 2019: как отдыхают на море одесские коты

Вчера, 11:05Fun

Мужчина добровольно заплатит полмиллиона гривен любовнику своей невесты

7 августаWellness

Сухой кашель: причины и лечение

7 августаШоу-бизнес

В кругу внуков: София Ротару показала семейное фото с дня рождения

7 августаFun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 августаFun

Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видео

7 августаПсихология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств