Известную модель-трансгендера нашли повешенной

Мириам Ривера умерла при загадочных обстоятельствах

Мириам Ривера Фото: Facebook

Мексиканская звезда реалити-шоу Мириам Ривера, которую считают первой модель-трансгендером реалити-шоу, нашли мертвой у себя дома в Мексике.

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

По информации западного издания Daily Mail, 38-летнюю Мириам обнаружили повешенной. Ее супруг Даниэль Куэрво уверен, что модель убили и попытались подстроить все, как самоубийство.

Ко всему он предполагает, что супруга вызвала недовольство со стороны влиятельных людей Мексики, которые хотели, чтобы она стала проституткой. Ко всему, Ривера открыто выступала против торговли людьми. В день смерти Даниэль разговаривал с моделью по телефону и она жаловалась на самочувствие – она рвала кровью. Мужчина сказал, чтобы она поехала в больницу. После этого разговора Мириам не стало.

Мириам Ривера Фото: Facebook

Также сообщается, что женщину кремировали, так и не сделав вскрытия. Куэрво пытался организовать похороны, но ему позвонили и пригрозили: "Не вздумай возвращаться в Мексику, или мы убьем и тебя тоже". Отметим, что мужчина проживает пока отдельно от семьи в Нью-Йорке. Ему так и не удалось вернуться в Мексику и попрощаться с женой.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

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