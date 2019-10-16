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Известную советскую актрису прооперировали в Москве: подробности

Наталью Белохвостикову срочно госпитализировали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Фото: Facebook

В Москве экстренно прооперировали 68-летнюю известную актрису Наталью Белохвостикову, которую считают одной из самых красивых советских артисток. Отметим, что до этого в больницу попал ее коллега – Александр Панкратов-Черный.

На 82-м году жизни скончался советский певец Сергей Березин. Все подробности в видео:

По информации Телеграм-канал "112", 68-летняя актриса поступила в одну из московских клиник с нарушениями ритма сердца. Врачи уже прооперировали Наталью, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Пока никаких прогнозов врачи не дают касательно состояния здоровья актрисы.

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Отметим, что Наталья Белохвостикова стала популярной благодаря ролям в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и многих других. В советское время даже продавались открытки с ее изображением. Ее считали очень красивой и успешной (стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР).

Советская актриса Наталья Белохвостикова в молодости
Советская актриса Наталья Белохвостикова в молодости
Фото: Facebook

Ранее мы также писали, что недавно советский и российский режиссер Армен Джигарханян также был срочно госпитализирован в Москве. Стало известно, как сейчас себя чувствует 83-летний Джигарханян.

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