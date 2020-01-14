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Известную украинскую ведущую ограбили в центре Киева

У Надежды Матвеевой вытащили кошелек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Надежда Матвеева
Надежда Матвеева
Фото: Facebook

Известную украинскую ведущую Надежду Матвееву ограбили три цыганки прямо в центре Киева. Девушки вытянули у звезды кошелек в одном из подземных магазинов. К слову, с украинской певицей MARUV в Москве также произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.

Также в сюжете узнайте подробности ограбления актрисы Русланы Писанки:

О неприятном инциденте Надежда Матвеева рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, она почувствовала шевеление в своей сумке, которая находилась сзади нее на плече. Резко обернувшись, ведущая столкнулась с тремя девушками. Знаменитость не растерялась и громко выкрикнула: "Сперли?!". После этого одна из цыганок отдала ей кошелек, извинилась и сказала, что его вытащил парень, который убежал.

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"Три девицы ромской наружности (я их раньше в магазине заметила, потому что одна была с ароматной вареной кукурузой). Я, громко и угрожающе: "Сперли?!" Она, тихо, протягивая мне мой кошелек: "Извините, это парень был, он убежал". И отходят в сторону, наблюдая за мной. В каком-то адреналиново-трансовом состоянии проверяю, все ли вещи в сумке... В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле видимости. Для кошелька, телефона, ценных вещей специальное отделение или карман в сумке", – написала Надежда.

Похожий случай недавно произошел с украинской актрисой Русланой Писанкой. Ее пытались ограбить цыгане на столичном вокзале. В результате чего, знаменитость получила легкие травмы и разорванный пуховик.

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