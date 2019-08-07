Известны 15 аккаунтов в Instagram, на которые подписались герцоги Сассекские

Недавно супруги удалили все свои подписки и решили выбрать новые

Меган Маркл и принц Гарри на бейсбольном матче в Лондоне Фото: Getty Images

На днях герцоги Сассекские удалили все свои подписки в Instagram и объявили поиск на 15 самых вдохновенных и полезных страниц по мнению их сторонников. Теперь принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своих фаворитов.

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Так, на официальной странице в Instagram представители герцогов Сассекских опубликовали коллаж из 9 фотографий, на которых обозначили некоторые из выбранных аккаунтов. Именно эти страницы в социальной сети они считают "силой для перемен".

4 Авг 2019 в 11:56 PDT INSTAGRAM (@sussexroyal)

"В этом месяце мы обратились к вам с просьбой отметить страницы людей, организаций и инициативы, которые вы считаете вдохновляющими и заслуживающими внимания. Спасибо всем, кто принял участие! Многие из вас правильно предположили, что в этом месяце мы хотим отметить и рассказать о малоизвестных благотворительных организациях, которые по-другому не могут получить столь большое внимание, которое справедливо заслуживают", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что среди страниц, на которые подписались принц Гарри и Меган Маркл, есть благотворительные организации по различным направлениям. Ежемесячно они будут меняться.

Страницы, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри:

Организация помощи новорожденным с пороком сердца Tiny Tickers;

Общественная организация из Мозамбика, которая занимается охраной океана Love The Oceans;

Организация по помощи детям Кении Rafiki Mwema;

Социальная инициатива Global Wellness Day, направленная на привлечение внимания к здоровому образу жизни;

Гуманитарная организация Plan International UK;

Благотворительная организация по спасению популяции пчел BeesCause;

Приют для собак Pawsitive Change.

Единственная американская некоммерческая организация по поддержке психического здоровья беженцев, которые пострадали от войны, – Art Of Hope.

Организация по поддержке психического здоровья в Австралии Beyond Blue.

Зоозащитная организация, которая способствует сосуществованию людей и львов, – Lion Guardians.

Экологическое движение за сохранение окружающей среды Earth Day Network.

Организация, что выступает против бедности детей в мире – Children International.

Организация, которая предоставляет бесплатные инвалидные коляски всем нуждающимся, – Free Wheelchair Mission.

Организация, оказывает поддержку школам в Непале, – BlinkNow Foundation.

Организация по сохранению морских пляжей Африки Waves for Change.

Напомним, ранее Меган Маркл в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами.

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