Известные феминистки: ТОП-5 голливудских звезд

Мадонна, Анджелина Джоли, Бейонсе и другие знаменитости отстаивают права женщин в обществе

Известные феминистки: Мадонна, Бейонсе и другие Фото: Getty Images, instagram.com/beyonce

Международный день феминизма ежегодно отмечается 30 мая и символизирует борьбу женщин с гендерным неравенством. В честь символичной даты Сегодня.Lifestyle рассказывают о голливудских звездах, которые являются феминистками и отстаивают права женщин во всем мире. Среди них Мадонна, Бейонсе, Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Мадонна

Мадонна Фото: Getty Images

Поп-звезда неоднократно защищала себя и других женщин старше 50 лет, которых общество критикует за "неподобающее поведение" для их возраста. Мадонна считает, что каждая женщина должна оставаться собой, несмотря на то, сколько ей лет.

Бейонсе

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Во время своего тура певица выступала на фоне жирной надписи "феминистка". В одном из интервью певица объяснила свое решение.

"Я использовала этот термин в песне и туре не для пропаганды или чтобы объявить миру, что я феминистка, а чтобы прояснить его истинное значение. Я не совсем уверена, что люди знают или понимают, что такое феминистка, но это очень просто. Это тот, кто верит в равные права для мужчин и женщин. Я не принимаю негативное значение этого слова, почему оно должно унижать противоположный пол? Если вы мужчина, который считает, что ваша дочь должна иметь те же возможности и права, что и ваш сын, то вы феминист. Необходимо, чтобы мужчины и женщины осознали, что двойные стандарты все еще существуют в этом мире, и нам нужен реальный разговор, чтобы мы могли начать что-то менять", – считает Бейонсе.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

В 2015 году актриса выступила с речью на Саммите Африканского союза, где рассказала о важности прав женщин в стране.

"Существует глобальная эпидемия насилия в отношении женщин – как в зонах конфликтов, так и в мирном обществе – и она все еще рассматривается как меньшее преступление и имеет более низкий приоритет. Нам нужна политика долгосрочной безопасности, разработанная женщинами, ориентированная на женщин, исполняемая женщинами – не за счет мужчин или вместо мужчин, а вместе с мужчинами", – считает Джоли.

Она продолжила: "Нет лечшей опоры, чем сильная, свободная и образованная женщина. И нет более вдохновляющего примера для подражания, чем мужчина, который уважает и лелеет женщин и отстаивает их лидерство".

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Сложно поверить, но Джей Ло часто чувствовала себя недостаточно уверенно, чтобы высказать свое мнение. Однажды артистка поделилась своим опытом работы на съемочной площадке с сексистами.

"Меня всегда радовал тот факт, что мы ведем себя гораздо достойнее, чем мужчины. Меня называли "дивой", но я этого никогда не чувствовала. Я всегда была трудолюбивой, пунктуальной и профессиональной", – говорит Дженнифер.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс Фото: Instagram

Актриса была в недоумении, когда узнала, что ее коллеги-мужчины часто получают вдвое больше за свою работу. Лоуренс признается, что в первую очередь разозлилась на себя, потому что тогда, в 2013-м, не отстояла свою позицию. Теперь Дженнифер не боится показаться жесткой, когда объясняет свою позицию, и призывает к этому других женщин.

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