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Известные телеведущие стали героями открыток "Love is"

В проекте приняли участия Лилия Ребрик, Александр Скичко и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов Фото: Instagram
Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов
Фото: Instagram

В День святого Валентина пять звездных пар в спецпроекте для Сегодня. Lifestyle раскрыли секреты счастливых отношений. В не менее интересном проекте поучаствовали ведущие канала "Украина". В сети появилась серия фантиков "Love is" со словами о любви от ведущих. Так, своим взглядом на понятие "любовь" поделились ведущие новостей "Сегодня" Анна Панова, Максим Сикора, Игорь Пупков, Виталий Школьный и Марина Кухар.

Праздничные фантики также украсили Алексей Суханов, Александр Скичко, Светлана Катренко, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Сергей Зенин и Ярослав Куц.

Лилия Ребрик: "Любовь – это каждый день просыпаться счастливым!".

Лилия Ребрик Фото: телеканал "Украина"

Сергей Зенин: "Любовь – это заботиться о самом важном для себя человеке и чувствовать в этом счастье".

Сергей Зенин Фото: телеканал "Украина"

Светлана Катренко: "Любовь это – выгуливать ее йоркшира, когда она заболела".

Светлана Катренко Фото: телеканал "Украина"

Григорий Герман: "Любовь – это готовить ей вкусные завтраки".

Григорий Герман Фото: телеканал "Украина"

Александр Скичко: "Любовь – это смысл жизни!".

Александр Скичко Фото: телеканал "Украина"

Алексей Суханов: "Любовь – это способность сделать человека счастливым, независимо от того, вместе вы или нет. И именно это отличает любовь от эгоизма!".

Алексей Суханов Фото: телеканал "Украина"

Анна Панова: "Любовь – это способность укрощать собственное эго ради счастья двоих".

Анна Панова Фото: телеканал "Украина"

Максим Сикора: "Любовь – это желание просыпаться вместе до самой старости".

Максим Сикора Фото: телеканал "Украина"

Ярослав Куц: "Любовь – это не высыпаться вместе".

Ярослав Куц Фото: телеканал "Украина"

Игорь Пупков: "Любовь – это большой и тяжелый труд, но с очень приятными бонусами!"

Игорь Пупков Фото: телеканал "Украина"

Виталий Школьный: "Любовь – это завести вместе кота, мокнуть вместе под дождем, смеяться вместе над праздничными комедиями".

Виталий Школьный Фото: телеканал "Украина"

Марина Кухар: "Любовь – это всегда поддерживать друг друга".

Марина Кухар Фото: телеканал "Украина"

 

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Источник: Сегодня
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