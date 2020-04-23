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Известный актер Marvel признался в нетрадиционной ориентации

Джейме Аугуст Ричардс совершил каминг-аут

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:20

Известный актер студии Marvel Джейме Аугуст Ричардс признался в своей нетрадиционной ориентации. 46-летний Ричардс совершил каминг-аут во время онлайн-беседы с актрисой Сарой Уэйн Кэллис, вместе с которой снимается в сериале "Совет отцов".

В шоу описывается история жизни умирающего от онкологического заболевания отца пятерых детей. Герой перед смертью просит трех друзей стать отцовскими фигурами для его потомков. Ричардс играет одного из участников совета отцов, его персонаж — мужчина с нетрадиционной ориентацией.

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По словам Джейме, он решил рассказать съемочной групп о своей сексуальной ориентации, потому что знал, что не сможет иначе честно играть гомосексуального персонажа.

Ричардс наиболее известен по роли Майка Петерсона, супергероя Детлока в сериале Marvel "Агенты "Щ.И.Т."". Он также сыграл в таких телешоу, как "Менталист", "Анатомия страсти" и "Стрела".

Напомним, что недавно украинский певец MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации. Отметим, что вокруг звезды в последнее время было много слухов.

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