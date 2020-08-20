Известный американский актер сломал ребра в страшной аварии и ждет срочной операции

Дакс Шепард попал в ДТП на мотоцикле

Американский комедийный актер Дакс Шепард рассказал о страшной аварии на мотоцикле, в результате которой он получил множественные травмы, в том числе сломал четыре ребра, сообщает People.

45-летний Дакс поделился подробностями жуткой аварии, в которой чудом остался жив. Мужчина катался на своем мотоцикле в Калифорнии на автодроме, когда внезапно врезался в автомобили, которые ехали впереди.

"Я ехал на мотоцикле и затормозил так сильно, что заднее колесо оторвалось от земли на несколько метров. Это была полностью моя вина. Я думал, что смогу проскочить между машинами, но одна из них начала поворачивать и я буквально перевернулся в воздухе. Я подрезал бампер одного из автомобилей, перелетел через руль мотоцикла и приземлился довольно жестко", – рассказал Шепард.

Дакс Шепард Фото: Getty Images

Актер уточнил, что в результате аварии у него сломаны четыре ребра и ключица в трех местах, и его ждет серьезная операция.

Дакс Шепард знаком зрителю по фильмам "Свидание моей мечты", "Трое в каноэ", "Пошли в тюрьму", "Хватай и беги" и многим другим кинолентам. Женат на американской актрисе Кристен Белл, у пары двое детей.

Звезды, которые едва не утонули – смотрите видеосюжет:

Напомним, Шарлиз Терон травмировалась на съемках фильма, ее ждут три операции. Мы также писали, что Бритни Спирс показала, как сломала ногу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться