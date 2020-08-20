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Известный американский актер сломал ребра в страшной аварии и ждет срочной операции

Сегодня, 12:25

Дакс Шепард попал в ДТП на мотоцикле

Американский комедийный актер Дакс Шепард рассказал о страшной аварии на мотоцикле, в результате которой он получил множественные травмы, в том числе сломал четыре ребра, сообщает People.

45-летний Дакс поделился подробностями жуткой аварии, в которой чудом остался жив. Мужчина катался на своем мотоцикле в Калифорнии на автодроме, когда внезапно врезался в автомобили, которые ехали впереди.

"Я ехал на мотоцикле и затормозил так сильно, что заднее колесо оторвалось от земли на несколько метров. Это была полностью моя вина. Я думал, что смогу проскочить между машинами, но одна из них начала поворачивать и я буквально перевернулся в воздухе. Я подрезал бампер одного из автомобилей, перелетел через руль мотоцикла и приземлился довольно жестко", – рассказал Шепард.

Дакс Шепард
Дакс Шепард
Фото: Getty Images

Актер уточнил, что в результате аварии у него сломаны четыре ребра и ключица в трех местах, и его ждет серьезная операция.

Дакс Шепард знаком зрителю по фильмам "Свидание моей мечты", "Трое в каноэ", "Пошли в тюрьму", "Хватай и беги" и многим другим кинолентам. Женат на американской актрисе Кристен Белл, у пары двое детей.

Фильм "Хватай и беги" с Даксом Шепардом
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