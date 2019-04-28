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Известный британский актер рассказал о неизлечимой болезни

Звезда сериала "Макмафия" актер Джеймс Нортон терпит около 15 инъекций в день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Джеймс Нортон рассказал о неизлечимой болезни
Джеймс Нортон рассказал о неизлечимой болезни
Фото: Instagram/jginorton

Британский актер Джеймс Нортон, известный благодаря роли Алекса Годмана в сериале "МакМафия", неизлечимо болен. Об этом 33-летний кандидат на роль Джеймса Бонда рассказал изданию Dailymail. По словам Нортона, о своем диагнозе он узнал около 10 лет назад.

Подающий большие надежды в области киноиндустрии Джеймс страдает от сахарного диабета 1-го типа. Знаменитость признается, что жить и работать с этим недугом сложно.

"С таким диагнозом непросто играть в театральных постановках, где на сцене нужно быть около полутора часов. Если это историческая драма, я прошу костюмеров сделать секретный кармашек, в котором можно спрятать лекарства. Когда чувствую, что начинает трясти, я импровизирую. Обычно берусь разгуливать по сцене и таким образом захожу за кулисы, где быстро закидываю в рот несколько таблеток. Затем возвращаюсь на сцену и продолжаю играть, как ни в чем не бывало", – рассказал актер в интервью.

Диабет в семье Джеймса Нортона привычное дело. Британец отмечает, что единственный, кто из его близких не имеет этой болезни – его отец. 

Из-за диагноза актер вынужден постоянно контролировать уровень глюкозы в крови, иначе в любой может потерять сознание и даже впасть в кому. Однако Нортон не сдается, и даже сам себе делает уколы инсулина. 

За 10 лет Джеймс настолько привык к своей болезни, что считает ее суперсилой. "Благодаря своему диагнозу я знаю, что чувствуют не только диабетики, но и все, кто имеет заболевание, отличающее их от других людей. Это значительно расширяет возможности", – говорит телезвезда.

Напомним, что ранее украинские знаменитости рассказали о проблеме, о которой не говорят вслух.

Мы также писали о том, что актриса Сельма Блэр впервые появилась на публике после заявления о страшной болезни.

В этом видео смотрите, какие болезни скрывают мировые знаменитости:

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