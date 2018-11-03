Известный голливудский актер оказался за решеткой

Актера задержали за драку на Манхэттене

Алек Болдуин. Фото: Getty

Голливудский актер Алек Болдуин, который недавно подтвердил замужество своей племянницы – Хейли Болдуин, был арестован в Нью_Йорке, на Манхэттене. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Сообщается, что актера задержали 2 ноября а нападение, связанное со спором за место для парковки.

Как рассказал лейтенант полиции Нью-Йорка Джон Гримпел, неприятный инцидент произошел около 13:30 по местному времени на парковке в Гринвич-Виллидж. Именно в этом квартале на Манхэттене сейчас проживает актер со своей второй женой Хиларией и детьми.

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Когда Алек Болдуин с семьей приехал на машине в квартал, то поссорился, а затем и подрался с другим мужчиной за место парковки. Сейчас Болдуин содержится в 6-м участке где его опрашивает полиция. Скорее всего, актеру предъявят обвинение в нападении.

Напомним, 60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. Об этом стала известно благодаря трогательному снимку, который на своей странице в Instagram опубликовала его 34-летняя супруга Хилария Болдуин. "Он уже здесь! Он прекрасен! 3,6 кг", – подписала фото Хилария.