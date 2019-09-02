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Известный голливудский актер попал в аварию: подробности

Кевин Харт попал в ДТП неподалеку Малибу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49

Популярный голливудский актер и комик, 40-летний Кевин Харт, попал в аварию неподалеку Малибу (Калифорния). Инцидент случился 1 сентября. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию.

Уже известно, что за рулем его винтажного автомобиля был водитель. 28-летний мужчина не вписался в поворот и врезался в ограждение. При этом, как показала экспертиза, он был трезв. Водитель и пассажир, Кевин Харт, получили серьезные травмы спины и сейчас пребывают в больнице. Еще одной женщине, которая тоже находилась в автомобиле, госпитализация не понадобилась.

В сети уже появились фото с места происшествия:

Отметим, звезда фильмов "Форсаж" и "Очень страшное кино" Кевин Харт должен быть ведущим церемонии вручения Оскара. Но впоследствии актер отказался из-за скандала с гомофобными сообщениями в соцсетях. В результате впервые за 30 лет Оскар прошел без ведущего.

Напомним, ранее срочно госпитализировали годовалую дочь Кайли Дженнер. У малышки Сторми была сильная аллергическая реакция.

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