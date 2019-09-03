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Известный голливудский актер тайно женился на Гавайях: видео

Майлз Теллер сыграл свадьбу на Гавайях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Майлз Теллер и Келли Сперри
Майлз Теллер и Келли Сперри
Фото: Getty Images

32-летний голливудский актер Майлз Теллер, который стал популярен благодаря фильмам "Дивергент" и "Одержимость" в тайне от прессы сыграл пышную свадьбу на Гавайях. Его избранницей стала 26-летняя актриса Келли Сперри, с которой он обручился еще два года назад. 

В сети опубликовали видео со свадьбы Майлза Теллера и Келли Сперри:

Никаких официальных подтверждений касательно свадьбы молодожены не делали, но по информации издания Daily Mail, близкое окружение подтвердило, что актеры официально стали мужем и женой. Также сообщается, что венчание состоялось в католической церкви на втором по величине острове Гавайского архипелага Мауи. После торжественной службы, новоиспеченные супруги уехали из церкви на винтажном Porsche Roadster.

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Для Теллера и 26-летней Сперри это первый официальный брак. Стоит отметить, что их роман длится уже шесть лет. 

Также недавно американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал поклонников неожиданной новостью - знаменитость тайно женился на Гавайях. Актер решил узаконить отношения с Лорен Хашиан спустя 13 лет совместной жизни. Романтические кадры у испанского берега Средиземного моря стали полной неожиданностью для поклонников звезды.

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