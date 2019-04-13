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Известный комик скончался во время своего выступления на сцене

За несколько минут до своей смерти 60-летний артист пошутил про инсульт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Известный комик скончался во время своего выступления на сцене
Известный комик скончался во время своего выступления на сцене
Фото: instagram/comedybrussels

Известный британский комик Ян Когнито умер в четверг, 11 апреля, во время своего выступления в городе Бристер. Как сообщает ВВС, 60-летнему артисту внезапно стало плохо и он начал задыхаться.  

Незадолго до происшествия, Ян пошутил про собственную смерть. "Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", – сказал он. 

Когда комик замолчал во время своего стендапа, зрители решили, что это часть шоу, и продолжили смеяться. Спустя несколько минут гости шоу заподозрили неладное и вызвали врачей. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть Яна Когнито от сердечного приступа. 

Отмечается, что о плохом самочувствии артиста организаторам мероприятия было известно ранее, однако комик не хотел отменять свое выступление.  

Ян Когнито, настоящее имя которого Пол Барбери, родился в 1958 году. Покорять сцену будущая звезда стендапа начал в середине восьмидесятых годов. В 1999 году артист был признан лучшим стендапером года по версии Time Out. 

О смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта смотрите в нашем ролике: 

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