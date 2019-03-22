Известный композитор, обладатель "Грэмми" напишет книгу о Юлии Началовой

Уолтер Афанасьев сотрудничал с Началовой долгие годы

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Композитор Уолтер Афанасьев, писавший песни для Мэрайи Кэри и Селин Дион, выразил соболезнования семье Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Мужчина заверил, что в память о певице, с которой продюсер сотрудничал не один год, он напишет книгу.

Уолтер Афанасьев рассказал о своих чувствах после ее неожиданной смерти на своей странице в Facebook.

"Мое сердце переполнено болью из-за потери моего дорогого и замечательного друга Юлии Началовой. Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую сейчас. Она была такая молодая и настолько талантлива, так полна музыки и любви. Я буду скучать по тебе, дорогая Юлия. Теперь ты будешь петь для ангелов", – написал Уолтер.

После этого он рассказал о намерении написать о ней книгу, таким образом отдав дань ей как певице и необычайно добром человеке.

Напомним, певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Отметим, что у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Родственники девочки и ее отец Евгений Алдонин сейчас думают над тем, с кем лучше остаться Вере.

Ранее мы делились редким видео первого выступления Юлии Началовой. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта.

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