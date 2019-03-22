Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный композитор, обладатель "Грэмми" напишет книгу о Юлии Началовой

Уолтер Афанасьев сотрудничал с Началовой долгие годы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Композитор Уолтер Афанасьев, писавший песни для Мэрайи Кэри и Селин Дион, выразил соболезнования семье Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Мужчина заверил, что в память о певице, с которой продюсер сотрудничал не один год, он напишет книгу.

Уолтер Афанасьев рассказал о своих чувствах после ее неожиданной смерти на своей странице в Facebook.

"Мое сердце переполнено болью из-за потери моего дорогого и замечательного друга Юлии Началовой. Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую сейчас. Она была такая молодая и настолько талантлива, так полна музыки и любви. Я буду скучать по тебе, дорогая Юлия. Теперь ты будешь петь для ангелов", – написал Уолтер.

После этого он рассказал о намерении написать о ней книгу, таким образом отдав дань ей как певице и необычайно добром человеке.

Напомним, певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Отметим, что у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Родственники девочки и ее отец Евгений Алдонин сейчас думают над тем, с кем лучше остаться Вере.

Ранее мы делились редким видео первого выступления Юлии Началовой. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Москве простились с Юлией Началовой "Плакала всю ночь": дочка Юлии Началовой узнала о смерти мамы "Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети
смерть книга певица юлия началова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Wellness

Что такое детокс и в чем его польза

Сегодня, 12:05Fun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни (обновлено)

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Вчера, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаСтиль

Пикантный образ: стильная Тина Кароль оголила ноги в Нью-Йорке

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала
7 причесок, которые сделают вас моложе
7 причесок, которые сделают вас моложе
Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови
Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови
Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах
Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах
Умер актер из фильма «Девчата»
Умер актер из фильма «Девчата»