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Известный музыкант назвал главным событием десятилетия "разрыв" России с Украиной

Алексей Кортнев поделился своим мнением с журналистами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Фото: Скриншот из видео

Известный российский музыкант Алексей Кортнев считает главным событием десятилетия "разрыв" России с Украиной. Лидер группы "Несчастный случай" называет это "ударом" по репутации РФ.

Смотрите в сюжете, о чем жалеют знаменитости:

В предновогоднем интервью Алексей Кортнев сказал журналистам Настоящего времени, что Россия испортила отношения со всем цивилизованным миром, а случай с Украиной и вовсе считает событием, затмевающим все.

"Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная. Но думаю, что она затмевает все остальное – и допинговый скандал, и сочинскую Олимпиаду, и прочее. Потому что это действительно и репутационный, и экономический, и политический удар, который наша страна будет переживать еще долгие десятилетия, скорее всего", – выразил свое мнение артист.

Кроме того, президента Путина музыкант назвал главным разочарованием прошедших 10-ти лет. По мнению Кортнева, именно глава РФ виновен в экономической разрухе и упадке страны.

Добавим, что в одной из своих песен Кортнев упоминал конфликт между Украиной и Россией. "Деревянная Русь утопает в грязи, над конторой штук пять новостроек парит, в них живут представители местных элит. А на площади митинг идет, как положено нынче в стране: распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне", – поет он.

Ранее мы писали, что известный российский продюсер резко высказался об Украине.

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Россия музыкант Украина несчастный случай Алексей Кортнев
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