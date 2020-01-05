Известный певец напал на охранника на детском празднике

Рода Стюарта и его сына арестовали за драку

Род Стюарт Фото: instagram/sirrodstewart

Помните прошлогодний скандал с солистом Rammstein, сломавшим челюсть поклоннику? На этот раз оскандалился известный британец. Певец Род Стюарт устроил драку на детском празднике. 74-летнего исполнителя и его сына арестовали во Флориде в канун Нового года.

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В "умышленной агрессии" Рода Стюарта обвиняет охранник, пишет издание Mirror. Так, рок-музыкант пытался провести своего ребенка на частную вечеринку на курорте Палм-Бич. После отказа охранника пускать ребенка на праздник, Стюарт вместе со своим старшим сыном устроили потасовку.

"Охранник Джесси Диксон "положил правую руку на грудь Шона, и велел ему отступить и открыть проход, Шон оттолкнул его, и тогда Род Стюарт шагнул навстречу и нанес удар Диксону в область груди" – говорится в полицейском протоколе.

Род Стюарт и его сын Шон | Фото: instagram.com/sirrodstewart/

После свидетельствований очевидцев – сотрудников отеля, где проходил утренник, а также учитывая записи с камеры видеонаблюдения, на Рода Стюарта и его окружение был составлен административный протокол. Уже 5 февраля нарушители должны предстать перед судом.

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