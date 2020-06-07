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Известный певец рассказал о романе с Жанной Фриске

Сегодня, 09:32

Артистка очень хотела построить семью

Солист российской группы "Иванушки International Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске, которая умерла от рака пять лет назад. Оказывается, знаменитости встречались всего два-три месяца, но продолжили общаться и после расставания

Папарацци приписывали Жанне Фриске множество связей, но, по данным из открытых источников, главных мужчин в жизни бывшей солистки "Блестящих" можно пересчитать по пальцам. Отношения с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым, начавшиеся в 2011 году, подарили Жанне долгожданного ребенка.

Так, в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрета на миллион" Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске. Как признался сам музыкант, отношения со звездой длились не очень долго. Это было в то время, когда артистка еще входила в состав группы "Блестящие", до начала ее сольной карьеры.

Андреев и Фриске были молодыми, между ними царила страсть и певцы с того времени остались только приятные воспоминания. "Это был 1996 год. Только приятные воспоминания, потому что Жанночка была очень душевная", – заметил Кирилл и добавил, что певица ему сразу же понравилась.

Кирилл Андреев
Кирилл Андреев

Андреев и Фриске были безумно влюблены, но по причине постоянной занятости в итоге расстались. "Закрутила гастрольная жизнь. Больше никаких нет определений. Просто очень мало случаев, когда в счастливой семьей муж певец и жена актриса или певица", – объяснил Андреев разрыв отношений с Фриске.

После расставания они продолжали общаться и несколько раз пересекались. По словам солиста "Иванушек International", Жанна хотела найти себе мужа и завести ребенка: "Помню, слова Жанны: "Как хочу семью". И я понимал, что она хочет этого. Потому что когда девушка в шоу-бизнесе, это тяжело. Это никакой семейной жизни. А если она и есть, то постоянные перелеты не очень хорошо влияют на личную жизнь", – отметил заметил Кирилл.

Напомним, что российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой. Как сообщают СМИ, на такой поступок он решался долго и не хотел афишировать, дабы не подвергнуться критике со стороны общества. Хотя и со смерти Фриске прошло уже много лет.

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