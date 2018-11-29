Культовый Квентин Тарантино женился на певице, младше него на 20 лет

Скромная церемония прошла в Лос-Анджелесе

Квентин Тарантино с женой. Фото: Getty

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино, создатель фильмов "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Четыре комнаты", "Джанго освобожденный", из-за которого чуть не погибла Ума Турман, впервые женился.

55-летний кинематографист женился 35-летнюю Даниэлле Пик – израильской певице и модели, пишет журнал People. Сообщается, что скромная свадьба состоялась в Лос-Анджелесе. Позже молодожены собираются устроить пышный прием.

Квентин Тарантино с женой Фото: instagram.com/xnet_fashion/

Отметим, что Квентин и Даниэлла познакомились еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки". Между ними вспыхнуло чувство, но вскоре они расстались. В 2016 году пара возобновила свой роман. Приблизительно в это же время Тарантино объявил, что намерен уйти из кино. Даниэлла также еще ни разу не была замужем.

Напомним, Квентин Тарантино снимает масштабный фильм – "Однажды в Голливуде".