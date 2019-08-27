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Известный российский певец Юлиан прокомментировал новость о госпитализации

Звезда 90-х, певец Юлиан, опроверг новость о срочной госпитализации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Юлиан Васин прокомментировал свое состояние
Юлиан Васин прокомментировал свое состояние
Фото: Facebook-страница Юлиана Васина

Совсем недавно появилась новость о госпитализации известного российского певца. По информации прессы, 26 августа, звезде 90-х – певцу Юлиану стало плохо. В результате проблем с сердцем 46-летнему Юлиану несколько раз вызывали скорую помощь, однако лучше артисту не стало, и его доставили в одну из московских больниц – сообщили росСМИ.

Узнайте также подробности госпитализации годовалой дочери Кайли Дженнер:

Однако певец Юлиан на своей странице в Facebook опроверг информацию о госпитализации. Так, артист заявил, что в клинике проходил плановое обследование, и, как показали его результаты, здоровье Юлиана в полном порядке.

"Нездоровый ажиотаж вокруг моей персоны с утра в СМИ! Я НЕ ЗАБОЛЕЛ! Я НЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН! Хочу всех журналистов успокоить и тоже им пожелать, как и я планово проверить своё здоровье!!!! Кстати, только что закончил все обследования! Можно в космос лететь! Всех ЛЮБЛЮ!", – написал Юлиан.

Отметим, Юлиан Васин является заслуженным артистом России. Не так давно, 30 марта 2019 года, Юлиан женился на 54-летней певице и актрисе Анастасии (полное имя – Анастасия Минцовская). Для Юлиана Васина это первый брак, а вот для его новоиспеченной супруги – шестой.

Ранее мы также писали, что недавно советский и российский режиссер Армен Джигарханян также был срочно госпитализирован в Москве. Стало известно, как сейчас себя чувствует 83-летний Джигарханян.

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