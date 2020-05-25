Известный российский рэпер и его мать погибли во время пожара

Роман Алексеев сгорел в собственной квартире

Известный российский рэпер, участник популярной в 90-е группы Bad Balance Роман Алексеев погиб во время пожара в Санкт-Петербурге. 43-летний артист и его родная мать Людмила сгорели в собственной квартире. Напомним, что недавно скончался 35-летний американский рэпер. Артист умер от COVID-19.

О смерти рэпера на своей странице в Instagram сообщил его коллега Влад Валов. Как выяснилось, трагедия произошла в пятницу, 23 мая. Тогда в СМИ писали о возгорании двухкомнатной квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Позже оказалось, что две жертвы трагедии – это рэпер Роман Алексеев и его мама Людмила.

"Купера больше нет... Купер – участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. Сгорел во время пожара в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила", – написал артист.

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Детали в сюжете:

Влад Валов также добавил, что 25 мая состоится судмедэкспертиза. Коллега Романа не оставляет надежды, что Купер все еще жив: "25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив".

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