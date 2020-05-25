Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный российский рэпер и его мать погибли во время пожара

Сегодня, 11:29

Роман Алексеев сгорел в собственной квартире

Известный российский рэпер, участник популярной в 90-е группы Bad Balance Роман Алексеев погиб во время пожара в Санкт-Петербурге. 43-летний артист и его родная мать Людмила сгорели в собственной квартире. Напомним, что недавно скончался 35-летний американский рэпер. Артист умер от COVID-19.

О смерти рэпера на своей странице в Instagram сообщил его коллега Влад Валов. Как выяснилось, трагедия произошла в пятницу, 23 мая. Тогда в СМИ писали о возгорании двухкомнатной квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Позже оказалось, что две жертвы трагедии – это рэпер Роман Алексеев и его мама Людмила.

"Купера больше нет... Купер – участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. Сгорел во время пожара в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила", – написал артист.

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Детали в сюжете:

Влад Валов также добавил, что 25 мая состоится судмедэкспертиза. Коллега Романа не оставляет надежды, что Купер все еще жив: "25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив".

Также узнайте в нашем материале, почему отец Децла после смерти рэпера требует провести ДНК-тест для внука.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Известный российский рэпер, выступивший в аннексированном Крыму, открыл магазин в Киеве Известная 25-летняя певица найдена мертвой в своем доме В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke: появилось видео
смерть шоу-бизнес рэпер пожар
Реклама

Новости партнеров

Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Галкин показал 71-летнюю Пугачеву в мини-шортах на семейном видео
Галкин показал 71-летнюю Пугачеву в мини-шортах на семейном видео
Анна Седокова опубликовала откровенное фото
Анна Седокова опубликовала откровенное фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Вчера, 22:31Fun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

Вчера, 17:20Fun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяШоу-бизнес

"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

23 маяШоу-бизнес

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно избегать выяснения отношений, а Рыбам – не проявлять инициативу

22 маяШоу-бизнес

Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что известно о девушке

22 маяШоу-бизнес

Холостяк 10 сезон: кто победил в финале романтического шоу

22 маяСтиль

Дорогу дениму: стильные образы на каждый день

22 маяШоу-бизнес

За шаг до финала шоу Холостяк-10: сегодня станет известно, кто победит

22 маяFood

Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня

22 маяШоу-бизнес

"Прощай, любимая мамочка": в семье Ирины Билык случилось горе

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 маяПсихология

Как правильно спать, чтобы высыпаться: восемь советов

22 маяПсихология

Психологический секрет: какие слова помогают человеку выздороветь

Новости партнеров

Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ