Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный российский рэпер, выступивший в аннексированном Крыму, открыл магазин в Киеве

Алексей Долматов также анонсировал тур по Украине

Инна Петрова
Сегодня, 16:10

Российский рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, открыл свой фирменный магазин в Киеве. Исполнитель, которому запретили въезд в Украину после того, как он выступил в оккупированном Крыму, также намерен дать несколько концертов в восьми украинских городах.

Напомним, что ранее известный шведский певец, который выступал в Крыму, выступил в Киеве в шоу "Вечерний квартал".

Рэпер Гуф
Рэпер Гуф
Фото: instagram.com/therealguf/

Об открытии магазина собственного бренда Гуф сообщил фолловерам в Instagram. Он отметил, что сейчас купить вещи можно онлайн, а после окончания карантина, все желающие смогут посетить магазин.

"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется – и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", – написал Долматов в посте.

INSTAGRAM

Линейка одежды от Гуфа представлена футболками, худи и анораками с фирменным принтом в виде контура сталинских высоток в центре Москвы.

Кроме этого, Алексей Долматов также собрался с концертами в Украину и намерен выступить в восьми городах, несмотря на то, что в 2016 году ему запретили въезд в Украину после выступлений в оккупированном Крыму в 2015 году.

Смотрите, как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину:

Ранее сообщалось ,что популярного российского актера не пустили в Украину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
35-летний рэпер умер от COVID-19: последнее фото звезды при жизни В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke: появилось видео Худой и юный: Потап показал, как выглядел в 13 лет
Крым рэпер гуф
Реклама

Новости партнеров

Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

Сегодня, 11:30Travel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 09:16Travel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

Сегодня, 08:04Fun

Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяFun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Комаровський відреагував на скандал довкола Регіни Тодоренко
Комаровський відреагував на скандал довкола Регіни Тодоренко