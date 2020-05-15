Известный российский рэпер, выступивший в аннексированном Крыму, открыл магазин в Киеве

Алексей Долматов также анонсировал тур по Украине

Российский рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, открыл свой фирменный магазин в Киеве. Исполнитель, которому запретили въезд в Украину после того, как он выступил в оккупированном Крыму, также намерен дать несколько концертов в восьми украинских городах.

Напомним, что ранее известный шведский певец, который выступал в Крыму, выступил в Киеве в шоу "Вечерний квартал".

Рэпер Гуф Фото: instagram.com/therealguf/

Об открытии магазина собственного бренда Гуф сообщил фолловерам в Instagram. Он отметил, что сейчас купить вещи можно онлайн, а после окончания карантина, все желающие смогут посетить магазин.

"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется – и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", – написал Долматов в посте.

INSTAGRAM

Линейка одежды от Гуфа представлена футболками, худи и анораками с фирменным принтом в виде контура сталинских высоток в центре Москвы.

Кроме этого, Алексей Долматов также собрался с концертами в Украину и намерен выступить в восьми городах, несмотря на то, что в 2016 году ему запретили въезд в Украину после выступлений в оккупированном Крыму в 2015 году.

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Ранее сообщалось ,что популярного российского актера не пустили в Украину.

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