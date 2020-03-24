Известный саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Музыкант скончался сегодня, 24 марта

Известный французский саксофонист Ману Дибанго умер в результате заражения COVID-19. Музыкант скончался во вторник, 24 марта, на 87-м году жизни. Отметим, от коронавируса также умерла итальянская актриса.

О смерти Ману Дибанго сообщила его семья: "Дорогие друзья, дорогие поклонники... С глубокой грустью мы объявляем о смерти Ману Дибанго. Он умер 24 марта 2020 года в возрасте 86 лет в результате COVID-19", – цитирует заявление французское издание Franceinfo.

Саксофонист Ману Дибанго Фото: Getty Images

Известно также, что артист, несмотря на возраст, пребывал в отличной форме. Еще в июле 2019 года Дибанго активно гастролировал со своей динамичной концертной программой, которая сочетала в себе джаз и классическую музыку.

Отметим, настоящую популярность саксофонист Ману Дибанго получил благодаря композиции Soul Makossa:

Сообщается, что Ману Дибанго – первая известная личность во Франции, которая не смогла побороть COVID-19.

Ранее мы также писали, что отец британской актрисы умер из-за коронавируса. Звезда "Трасформеров" София Майлс показала фото из больницы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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