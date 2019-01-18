Известный телеведущий рассказал, о каком подарке мечтает на свой день рождения

В интервью "Сегодня. Lifestyle" ведущий Игорь Пупков поделился своими впечатлениями от работы на канале "Украина"

Игорь Пупков. Фото: пресс-служба

Сегодня, 18 января, день рождения у ведущего информационной программы "Сегодня" Игоря Пупкова. Игорь год работает на телеканале "Украина", получает невероятное удовольствие от своей работы и имеет большие профессиональные планы.

В интервью "Сегодня. Lifestyle" ведущий поделился своими впечатлениями от работы на канале "Украина", рассказал об интересных моментах недавней командировки в ​​Стамбул, а также о самом желанном подарке на свой день рождения.

- Игорь, сегодня вы празднуете свой 36-й день рождения. Можете ли вы назвать этот праздник уникальным для вас?

- С каждым своим днем ​​рождения ты приобретаешь больше опыта, мудрости, начинаешь понимать те вещи, которые ранее были непостижимыми для тебя, относиться иначе к людям и миру в целом. Ежегодно твое мировосприятие меняется. Вот в чем для меня уникальность моего летоисчисления.

Однако хочу заметить, что даже в 36 лет одно остается неизменным для меня – ощущение того, что я еще совсем молодой несмотря на свой богатый опыт (смеется).

- О каком подарке мечтаете больше всего и от кого?

- Мечтаю о большом подарке от Господа Бога – чтобы в мире настал мир. Чтоб мы жили без войн. Чтоб все были здоровы, счастливы, добрее. Хочется ощущения твердой почвы под ногами. Чтобы у каждого в нашей стране было ощущение перспективы. Это лучший подарок.

- Игорь, а как дела на работе? Как работается в команде лучшего канала страны? Что нового для себя открыли в плане опыта?

- Я год работаю на телеканале-лидере и могу уверенно сказать, я работаю в удовольствие. А когда, тебя коллеги поддерживают в твоих творческих идеях – это вообще кайф. Например, недавняя поездка в Стамбул дала мне бесценный опыт.

- Расскажите об этом.

- Мы с коллегами "Сегодня" отправились в Стамбул освещать важное историческое событие – получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии. Работа в студии Стамбула предусматривала немного экстремальные условия, поскольку в привычной для всех студии "Сегодня" все работает слаженно, технически правильно, и я как ведущий чувствую себя уверенно, потому как знаю, что все под контролем. А когда приходиться выходить из зоны профессионального комфорта, то это действительно волнительно. Из эмоций и ощущений могу сказать, что мурашки пробегали неоднократно от осознания того, что ты в центре такого важного события и в центре исторического места. За моей спиной: дворец Топкапы, собор Святой Софии, Босфор. Я волновался, как будто это мой первый эфир.

- Что вы почувствовали, будучи свидетелем такого знаменательного события в украинской истории?

- Для меня это прежде всего гордость. Гордость за команду, за бренд "Сегодня". Я считаю, что у нашей команды получилось достойно первыми показать зрителю ход такого значимого в украинской истории события. Лично я горжусь тем, что стал свидетелем такого важного для страны момента.

- Обычно совместные командировки в другие города и страны объединяют коллектив? Расскажите, как работала команда "Сегодня" в Стамбуле? Были какие-то интересные случаи, курьезы, чем можете поделиться?

- Да, совместно приобретенный опыт действительно объединяет коллектив. У нас были разные моменты, в том числе и немного нервозные. Мы работали почти на коленях. Но в целом это удовольствие. Отработав в эфире, мы накануне Рождества с коллегами собрались за праздничным турецким столом, обсуждали события и понимали, что все было очень круто, все волнующие моменты превратились в воспоминания, а мы хотим повторения.

Игорь Пупков. Фото: пресс-служба

- Существует традиция каждый год в день рождения ставить себе цели и планы на следующий свой год. Придерживаетесь ли вы такой традиции?

- Это не моя традиция. Я думаю над новыми планами независимо от каких-то дат. Я ставлю себе цель, когда предыдущую уже достиг. Если же говорить о достижении целей, я имею свою традицию. Если мне что-то интересно, и я уверен, что это будет полезно всем окружающим, я буду очень настойчивым и упорным, чтобы добиться своего.

Напомним, телеведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Виталий Школьный в интервью Сегодня.Lifestyle поделился впечатлениями от поездок и с каким бюджетом можно смело планировать путешествия, а также рассказал о волшебных местах Кипра, в какие непременно должен попасть каждый отдыхающий.