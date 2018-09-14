В автомобиль известного украинского музыканта врезался грузовик: все подробности

В результате ДТП Эдуард Приступа потерял сознание

Эдуард Приступа. Фото: facebook.com/eduardprystupa

Экс-участник группы ТНМК Эдуард Приступа, более известный, как Диля, на своей странице в Facebook рассказал, как вчера, 13 сентября, в Буче (под Киевом) он попал в серьезное ДТП. Артист описал в своем сообщении полную картину произошедшего и отметил, что из-за столкновения с грузовиком потерял сознание.

"Вчора ввечері, близько 18:00 я рухався 30-40 км на годину по Бучі по "варшавці" у напрямку магазину "Новус"... Потім потужний удар ззаду мого авто, від якого пролетівши, перед вліпився у маршрутку... я був причеплений паском безпеки. Але від удару об руль та підголовник втратив свідомість. Прийшов в себе, навколо люди, все мутне в очах, голоси ледь чую... Це була вантажівка, водій піймав "гаву"...Перша думка, живий, норм. Дзвоню в страхову, викликаю швидку, викликаю поліцію, поздвонив друзям", – начал рассказ Диля.

Музыкант отметил халатность врачей, которые не смогли оказать ему помощь и отправили артиста на обследования по другим больницам.

Фото: facebook.com/eduardprystupa

"Швидка приїхала, забрала на Польову 19, Буча, де залишили в корідорі, типу, вас заберуть за пару звилин на обстеження... Мені знов стало погано, і прям на стільцях я знов одрубився... Про мене забули на годину десь, бо лікарі почали рухатись тільки, коли приїхали за мною друзі, яким я встиг скинути адресу лікарні і встиг зателефонувати дружині", – пишет Диля.

Кроме этого, Эдуарда заподозрили в употреблении запрещенных веществ: "Мені розповіли, що пошепки поліцейськи подумували, що я під наркотою, чи ше шось, бо чого це я викликав швидку, типу затягую час, у мене дивний і розпливчатий погляд, заплітається язик, а крові нема. Дивно, що немаэ елементарного розуміння, що якщо нема крові і людина стоїть все ж таки на ногах, то не обов‘язково, що нічого не трапилось всередині організма...".

Сейчас артист обратился ко всем за помощью и консультацией, так как машину и права у него временно забрали: "Може є юристи, чи страховики, які підкажуть, як далі діяти, хто має сплатити ту компенсацію, зробити оцінку, плюс всі аналізи платні, ну і лікування та обстеження теж вимагають певних витрат... Потрібен суд, позов, чи ще щось".

Напомним, актер Олесь Федорченко попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Ранее Джордж Клуни попал в ДТП в Италии.