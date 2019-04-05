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Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

KISHE разместил фото с места аварии в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
KISHE
KISHE
Фото: instagram.com/kishe_official

На днях украинскому певцу KISHE неизвестные изувечили автомобиль, а у буквально вчера артист попал на нем в серьезное ДТП. К счастью, Андрей (настоящее имя KISHE -ред.) не пострадал, в отличие от его автомобиля. Все детали аварии артист написал на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем огромное за поддержку, со мной все нормально, такие роковые события заставляют ценить жизнь, каждое ее мгновение. Машина разбита, но это железо и слава Богу, что оно спасло, мою жизнь", – пишет певец.

Автомобиль KISHE
Автомобиль KISHE
Фото: instagram.com/kishe_official

Артист также призвал водителей быть внимательными, а также уточнил, что в Киеве множество опасных участков дороги: "Будьте внимательны и берегите себя, на опасных участках дороги, особенно на бульваре Дружбы Народов. В Киеве лично по моему опыту есть много опасных, слепых и я бы сказал, заколдованных зон, там постоянно случаются аварии".

Автомобиль KISHE
Автомобиль KISHE
Фото: instagram.com/kishe_official

"На моих глазах через 15 минут после моего ДТП, в припаркованный по всем правилам автомобиль, пострадавший в аварии, въехала еще одна машина. Будучи очевидцем ситуации, когда "снаряд попадает в одну воронку дважды" у меня убедительная просьба к городским властям ставить предупреждающие знаки на таких небезопасных участках дороги", – отметил певец.

Напомним, Арсену Мирзояну разбили окно в машине.

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Источник: Сегодня
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