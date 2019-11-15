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Jah Khalib откровенно рассказал о жизни в Украине

Казахский рэпер признался, что ему всегда нравилась Украина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45

В эксклюзивном интервью с журналистами программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", известный рэпер Jah Khalib рассказал, чем ему нравится жизнь в Украине и почему не называет себя звездой.

Сегодня Jah Khalib называют самым лирическим рэпером СНГ. В 26 лет казахский рэпер является автором хитов, которые поют все, а его клипы собирают миллионы просмотров. В конце октября музыкант представил шестой альбом "Выход в свет", над которым большую часть времени работал в Украине.

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"Да я уже живу в Украине. Мне, в принципе, всегда здесь нравилось, то есть город настолько близок мне по состоянию души, это как творческая Мекка – город для творческих людей", – комментирует артист.

Jah Khalib и Джамала
Jah Khalib и Джамала
Фото: instagram.com/jahkhalib

Как подтверждение искреннего отношения – дуэты с известными украинскими артистами: Kyivstoner, Джамалой – максимально звездная компания. Jah Khalib откровенно рассказал, что несмотря на миллионы поклонников и звездных друзей, умеет справляться со звездной болезнью.

"Звездная болезнь есть у всех. Просто проблема в том, кто не может с ней справиться с нуля, ведь потом она разрастается, как опухоль. Когда ты в эпицентре внимания, начинаешь просто плыть. Нужно понять, что ты всего лишь музыкант – ты не звезда, ты не какая-то икона. Твоя цель просто грамотно делать свою работу", – поделился Jah Khalib.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также рассказали, как прошел концерт Jah Khalib в Киеве.

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