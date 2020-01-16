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Jay-Z подал в суд на тюрьму: в чем причина

Супруг Бейонсе встал на защиту заключенных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Jay-Z
Jay-Z
Фото: Getty Images

Известный американский рэпер и супруг культовой певицы Бейонсе Jay-Z, который ранее устроил звезде сюрприз, подал в суд на тюрьму штата Миссисипи.

Узнайте, почему Бейонсе впервые откровенно заговорила о потере детей:

По информации NBC News, один из самых богатых музыкантов десятилетия подал иск на руководителя и начальника исправительных учреждений от имени 29 заключенных. Причиной тому стало бездействие чиновников, которые ничего не предприняли, чтобы остановить насилие. За последние две недели погибли пять заключенных.

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"Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав", – говорится в заявлении рэпера.

Департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебные разбирательства.

Отметим, что в семью певицы Бейонсе пришла беда – ее родному отцу Мэттью Ноулзу диагностировали рак груди. О своем тяжком недуге мужчина рассказал сам. Также ранее в интернете распространились слухи о возможной беременности Бейонсе.

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