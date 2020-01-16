Jay-Z подал в суд на тюрьму: в чем причина

Супруг Бейонсе встал на защиту заключенных

Jay-Z Фото: Getty Images

Известный американский рэпер и супруг культовой певицы Бейонсе Jay-Z, который ранее устроил звезде сюрприз, подал в суд на тюрьму штата Миссисипи.

Узнайте, почему Бейонсе впервые откровенно заговорила о потере детей:

По информации NBC News, один из самых богатых музыкантов десятилетия подал иск на руководителя и начальника исправительных учреждений от имени 29 заключенных. Причиной тому стало бездействие чиновников, которые ничего не предприняли, чтобы остановить насилие. За последние две недели погибли пять заключенных.

"Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав", – говорится в заявлении рэпера.

Департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебные разбирательства.

Отметим, что в семью певицы Бейонсе пришла беда – ее родному отцу Мэттью Ноулзу диагностировали рак груди. О своем тяжком недуге мужчина рассказал сам. Также ранее в интернете распространились слухи о возможной беременности Бейонсе.

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